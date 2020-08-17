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Лукашенко стал персоной нон грата, Украина вызвала посла из Минска, под Киевом подожгли авто "Схем". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий понедельника, 17 августа.

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, потому что они были несправедливыми и не заслуживают доверия
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, потому что они были несправедливыми и не заслуживают доверия
Фото: EPA

Лукашенко стал персоной нон грата

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, они также объявили президента Беларуси Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Протесты в Беларуси

Во время уличных протестов после президентских выборов в Беларуси погибло не менее четырех человек, это следует из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно".

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, в больницах находятся 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии. Караник утверждает, что во время протестов погибло два человека, один из них в Минске.

17 августа в Беларуси продолжились акции протеста. На общенациональную забастовку вышли работники крупных промышленных предприятий, среди них "Беларуськалий", Белорусский металлургический завод, БелАЗ, Минский завод тракторых тягачей, Минский тракторный завод и другие.

Киев вызвал посла из Минска

Министерство иностранных дел Украины вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Минск передал задержанных вагнеровцев в Россию вопреки всем правовым и моральным основаниям передать их Украине.

Поджог авто "Схем"

В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы. Последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывших глав Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Национального банка Украины.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, СНБО, Минск, поджог, персона нон грата, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, пострадавшие, Евросоюз, Схемы, протесты в Беларуси
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