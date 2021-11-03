"Мы купили Bentley ручной сборки". Ученый рассказал, что означает для Украины покупка британского ледокола

"Для меня это событие было завершением большого и упорного моего труда и моей команды. Мы к этому долго шли и были непосредственными участниками этого процесса, поэтому эмоций новизны не было, мы радовались, что нам удалось это реализовать", – отметил Дикий.
По его словам, несмотря на то, что британскому ледоколу более 30 лет, он "может дать фору" многим новым кораблям.
"Мы купили 31-летний Bentley ручной сборки, если проводить аналогию с автотранспортом", – заявил ученый.
Он рассказал, что Великобритания согласилась продать ледокол не потому, что вышел период эксплуатации судна, а потому что приобрела новый.
"Для Украины это была уникальная возможность приобрести судно в рабочем состоянии, которое мы планируем использовать для работы наших ученых минимум ближайшие 20 лет", – пояснил директор НАНЦ.
James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.
Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.
7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.
19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – "Ноосфера". Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.