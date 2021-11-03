"Мы купили Bentley ручной сборки". Ученый рассказал, что означает для Украины покупка британского ледокола

"Для меня это событие было завершением большого и упорного моего труда и моей команды. Мы к этому долго шли и были непосредственными участниками этого процесса, поэтому эмоций новизны не было, мы радовались, что нам удалось это реализовать", – отметил Дикий.

По его словам, несмотря на то, что британскому ледоколу более 30 лет, он "может дать фору" многим новым кораблям.

"Мы купили 31-летний Bentley ручной сборки, если проводить аналогию с автотранспортом", – заявил ученый.

Он рассказал, что Великобритания согласилась продать ледокол не потому, что вышел период эксплуатации судна, а потому что приобрела новый.

"Для Украины это была уникальная возможность приобрести судно в рабочем состоянии, которое мы планируем использовать для работы наших ученых минимум ближайшие 20 лет", – пояснил директор НАНЦ.