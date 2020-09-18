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Паломники покинули границу с Украиной. В МВД пожаловались на кучу оставленного мусора. Видео

18 сентября хасиды отказались от своих намерений попасть в Украину и вернулись на территорию Беларуси, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, информирует пресс-служба ГПСУ. Дейнеко предложил хасидам приехать в Умань в следующем году. Паломники провели в пограничном пункте "Новые Яриловичи" несколько дней. Несмотря на запрет въезда в Украину для иностранцев, они направлялись в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана. "Белорусской стороне осталось прибрать территорию после паломников – и КПП "Новые Яриловичи" сможет возобновить свою работу", – написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

 
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Хасиды провели несколько дней в пограничном пункте "Новые Яриловичи"
Хасиды провели несколько дней в пограничном пункте "Новые Яриловичи"
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование попадает на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину14 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что на границе с Украиной находится более 1,5 тыс. хасидов, которые требуют пустить их на празднование еврейского Нового года. В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин Украины решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", через который хасиды пытаются попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

видео

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Теги: Украина, Беларусь, граница, Госпогранслужба, хасиды, Рош а-Шана, Сергей Дейнеко
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