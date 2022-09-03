Потенциальных покупателей украинских СМИ будут проверять в Минюсте и уведомлять СНБО – Малюська

Малюська отметил, что проверки будут на соответствие закону о деолигархизации Фото: Denis Malyuska / Facebook

Изменения в соответствующее положение о Министерстве юстиции Украины внес Кабинет Министров.

"На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации такого приобретателя. То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации", – объяснил министр юстиции Денис Малюська.

По его слова, "в дальнейшем результаты такой проверки будут направляться Совету национальной безопасности и обороны Украины и сообщаться соответствующему покупателю СМИ".