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Потенциальных покупателей украинских СМИ будут проверять в Минюсте и уведомлять СНБО – Малюська

Малюська отметил, что проверки будут на соответствие закону о деолигархизации
Малюська отметил, что проверки будут на соответствие закону о деолигархизации
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министерство юстиции Украины получило полномочия проверять деловую репутацию потенциального покупателя средств массовой информации. Об этом Минюст сообщил 2 сентября.

Изменения в соответствующее положение о Министерстве юстиции Украины внес Кабинет Министров.

"На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации такого приобретателя. То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации", – объяснил министр юстиции Денис Малюська.

По его слова, "в дальнейшем результаты такой проверки будут направляться Совету национальной безопасности и обороны Украины и сообщаться соответствующему покупателю СМИ".

Контекст:

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. Глава государства подписал документ 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд, поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

22 июля 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 86 граждан Украины отвечают как минимум одному из четырех критериев олигарха.

11 июля бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию СКМ из медийного бизнеса с связи с законом о деолигархизации. Он отметил, что срок в полгода, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности продать медиабизнес на рыночных условиях. Поэтому "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Деятельность онлайн-СМИ "Медиа Группы Украина" будет прекращена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "достойным примером".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СМИ, Кабинет Министров, Министерство юстиции, СНБО, Минюст, закон, олигархи, документы, проверки, Денис Малюська, продажа
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