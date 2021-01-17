В "Слуге народа" анонсировали ограничение тарифов на транспортировку газа в Украине

Ограничение цены на газ и его транспортировку снизит суммы в платежных квитанциях в большинстве областях Украины до 800 гривен, убежден народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.

Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн за м³, в Украине ограничат тарифы на его распределение до 1,79 грн за м³. Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус в Facebook 15 января, ссылаясь на одобрение этого решения на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его информации, это коснется мелких "облгазов, например "Лубныгаза", в которых не срабатывает эффект масштаба. Ограничение цены на газ и его транспортировку снизит суммы в платежных квитанциях домохозяйств большинства областей страны от 500 до 800 грн.

Других подробностей Герус не привел. Он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков газа временное государственное регулирование часто необходимо. Нардеп убежден, что решения по ограничению цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, и назвал абсурдным обсуждаемый вопрос о его выгодности для "газовых олигархов".

"Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9–11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Естественно, ни о каких прибылях [бизнесмена Дмитрия] Фирташа или других олигархов говорить не приходится", – объяснил Герус.

Партия "Слуга народа" отметила в Facebook 15 января, что решение о фиксировании тарифов правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), примут до 19 января.

Отказ от рынка газа, по информации "Слуг народа", в Украине не предвидится.