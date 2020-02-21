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Температура у троих украинцев, которых не допустили к эвакуации из Уханя, нормализовалась – посольство

Посольство Украины в Китае и Монголии занимается размещением украинцев, которым китайские врачи запретили покаидать страну по результатам медосмотра перед вылетом самолета из Уханя в Украину.

В Украину из Уханя прилетели 72 человека, один покинул борт самолета во время остановки в Казахстане
В Украину из Уханя прилетели 72 человека, один покинул борт самолета во время остановки в Казахстане
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

На этапе медико-санитарного контроля в ночь на 20 февраля китайские врачи из-за повышенной температуры не допустили на борт спецрейса, вылетавшего в Украину из аэропорта Ухань, троих украинцев и одну гражданку Казахстана. Об этом в Facebook информирует пресс-служба посольства Украины в Китае и Монголии. 

В дипмиссии напомнили, что китайские врачи три раза проверили украинцев и иностранцев, которых эвакуировали украинским самолетом: на входе в аэропорт, в местах паспортного и таможенного контролей, а также перед посадкой в самолет. 

Перед посадкой в самолет температура 37,4 °C... 37,5 С °C была у двух мужчин и одной женщины из Украины, а также женщины, которая должна была улелететь в Казахстан.

"Их доставили временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина. К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/ukrembcn/posts/1453686921466471

В Госпогранслужбе сообщили, что 20 февраля в Харьков из Китая прилетели 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Один пассажир покинул борт самолета во время остановки в Казахстане.  Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Вечером их доставили в Новые Санжары Полтавской области, где они пробудут на обсервации 14 дней. Вместе с прибывшими две недели будет находиться министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она объяснила такой шаг желанием успокоить общественность.

В МВД Украины подчеркивали, что у прибывших нет симптомов ОРВИ, они здоровы.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. По приезду эвакуированных в нескольких автобусах протестующие разбили окна, пассажиры прятали лица. 

В полиции сообщили, что во время стычек в Новых Санжарах пострадало 10 человек. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Человека, бросавшего камнями по автобусам, задержали. 

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все службы, которые были задействованы в эвакуации украинцев и граждан других стран из Китая в Украину, сработали "хорошо", хотя и были "сложности". Он подчеркнул, что не имеет сомнений относительно санитарно-эпидемиологической безопасности на территории санатория в Новых Санжарах. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.

Теги: Украина, Китай, самолет, эвакуация, вирус, посольство Украины, температура, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус
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