Украина должна ВОЗ $6,7 млн. Погашаться долг будет частями – глава представительства ВОЗ в Украине

Погашение финансовых обязательств поможет Украине вернуться и получить право голоса в различных агентствах ООН. По информации главы представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, Украине предстоит выплатить оставшуюся часть обязательств.

Украина за прошлые годы оплатила $15,7 млн обязательств перед ВОЗ Фото: National Bank Of Ukraine / Національний банк України / Flickr

Задолженность Украины перед Всемирной организацией здравоохранения составляет $6,7 млн, долг будет выплачиваться частями в течение 2020 – 2021 годов. Об этом заявил в интервью "РБК – Украина", которое опубликовано 16 июля, заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, вклад Украины за два года – 2020 год и 2021-й составляет $273 тыс.

"Хотел бы поблагодарить украинское правительство, потому что за прошедшие годы Украина оплатила определенную сумму – $15,7 млн. И осталась уже меньшая доля. И это действительно произошло благодаря Министерству здравоохранения Украины, МИД и Минфину", – сказал Хабихт.

Он подчеркнул, что погашение финансовых обязательств поможет Украине вернуться и получить право голоса в различных агентствах ООН.

Всемирная организация здравоохранения – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Была основана в 1948 году, состоит из 194 государств-членов. Основная функция ВОЗ – решение международных проблем здравоохранения.

Бюджет организации формируется из регулярных взносов государств-членов и добровольных пожертвований межправительствненных, неправительственных организаций, а также частного сектора.