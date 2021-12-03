Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer. Это гарантирует поставки препарата в 2022–2023 годах

Вакцина Pfizer хранится при температуре в от -60°C до -80°C Фото: EPA

В таких условиях необходимо хранить, в частности, применяемую в Украине вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

По состоянию на сегодняшний день способность национального логистического провайдера Минздрава Украины "Укрмедснаб" для хранения этой вакцины увеличилась с 200 тыс. до 2,3 млн доз, страны в целом – до 6 млн, уточнили в министерстве.

"Это значит, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021-м и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022–2023 годы", –подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для хранения вакцины Comirnaty на региональном уровне было закуплено более 50 морозильников, позволяющих в среднем хранить до 40 тыс. доз вакцины. То есть, общая состоятельность областных складов увеличилась до 2 млн доз.

Дополнительно в крупных региональных центрах (Днепр, Одесса, Харьков и Львов) в ближайшее время будут установлены морозильные камеры, закупленные ЮНИСЕФ, с возможностью сохранения до 200 тыс. доз вакцины Comirnaty, что позволит сохранять значительно большие объемы вакцины в условиях ультранизких температур. Еще 10 таких морозильных камер будут установлены на национальном складе.

Это позволит снизить зависимость регионов от поставок с национального уровня, ведь теперь на областных складах можно будет долго сохранять большее количество вакцины, отмечает Минздрав.

"До конца года Украина должна получить еще 7,5 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Благодаря тому, что страна доказала свою способность транспортировать и хранить большие объемы вакцины, требующей сверхнизких температур, удалось достичь договоренностей с производителем на поставку еще 50 млн доз Comirnaty в 2022–2023 годах", – говорится в сообщении.