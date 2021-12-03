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Украина нарастила возможности для хранения вакцины Pfizer. Это гарантирует поставки препарата в 2022–2023 годах

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Вакцина Pfizer хранится при температуре в от -60&deg;C до -80&deg;C
Вакцина Pfizer хранится при температуре в от -60°C до -80°C
Фото: EPA

Украина нарастила возможности для хранения вакцин в условиях сверхнизких температур – от -60 °C до -80 °C. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В таких условиях необходимо хранить, в частности, применяемую в Украине вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

По состоянию на сегодняшний день способность национального логистического провайдера Минздрава Украины "Укрмедснаб" для хранения этой вакцины увеличилась с 200 тыс. до 2,3 млн доз, страны в целом – до 6 млн, уточнили в министерстве.

"Это значит, что Украина сможет обеспечить хранение в ультрахолодовом режиме всей вакцины, которая будет поступать в 2021-м и 2022 годах. Это было одним из условий контрактов на ее поставки в Украину на 2022–2023 годы", –подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для хранения вакцины Comirnaty на региональном уровне было закуплено более 50 морозильников, позволяющих в среднем хранить до 40 тыс. доз вакцины. То есть, общая состоятельность областных складов увеличилась до 2 млн доз.

Дополнительно в крупных региональных центрах (Днепр, Одесса, Харьков и Львов) в ближайшее время будут установлены морозильные камеры, закупленные ЮНИСЕФ, с возможностью сохранения до 200 тыс. доз вакцины Comirnaty, что позволит сохранять значительно большие объемы вакцины в условиях ультранизких температур. Еще 10 таких морозильных камер будут установлены на национальном складе.

Это позволит снизить зависимость регионов от поставок с национального уровня, ведь теперь на областных складах можно будет долго сохранять большее количество вакцины, отмечает Минздрав.

"До конца года Украина должна получить еще 7,5 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer. Благодаря тому, что страна доказала свою способность транспортировать и хранить большие объемы вакцины, требующей сверхнизких температур, удалось достичь договоренностей с производителем на поставку еще 50 млн доз Comirnaty в 2022–2023 годах", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 3 декабря в Украине первую дозу вакцины получили 13,6 млн человек, две – 11,5 млн. Всего в стране сделали более 25 млн прививок.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
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