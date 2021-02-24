ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В четырех областях Украины началась вакцинация от COVID-19

В Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях сегодня стартовала иммунизация от коронавируса. Первые вакцины, по информации областных государственных администраций, получили сотрудники больниц.

В Киевской области первую прививку от COVID-19 получила врач Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко
В Киевской области первую прививку от COVID-19 получила врач Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко
Фото: koda.gov.ua

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях. 

Первым вакцинированным в Черниговской области стал заведующий отделением интенсивной терапии областной больницы Игорь Кузин. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

"Вакцинация у нас на 100% добровольная и бесплатная. Из почти 1200 медиков, которые были опрошены и должны быть вакцинированы в первую очередь, более 600 дали согласие на прививку", – рассказал начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.

В Киевской области первую прививку от COVID-19 получила заведующая инфекционным отделением Броварской многопрофильной больницы Татьяна Шульженко, сообщили в Киевской ОГА.

"Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако даже если вы заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививку и успела сделать ее в самом начале прививочной кампании в области", – отметила Шульженко.

В Винницкой области первым человеком, вакцинированным от коронавируса, стала семейный врач Людмила Бойко. Об этом с Facebook написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

"Сегодня же Людмила Николаевна будет вакцинировать других, она из мобильной бригады [по вакцинации], одной из 20", –  отметил глава ОГА.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/242323920905302/

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали жителю Черкасской области, ее получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

Черкасская область стала первым регионом в Украине, получившим вакцину от коронавируса. В области, по данным облгосадминистрации, зафиксировали более 48 тыс. случаев COVID-19.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Теги: Украина, Винница, Киевская область, вакцинация, больница, Черниговская область, Черкасская область, Бровары, медики, облгосадминистрация, Сергей Борзов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной с добавлением сиропа топинамбура
Как приготовить домашнее овсяное печенье. Рецепт от Паперной с добавлением сиропа топинамбура
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19
"I don’t know russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"I don’t know russian". Беленюк рассказал, как пытался в бассейне поговорить на русском языке с "американским инвестором"
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
"Самые страшные мысли начинают заползать в башку". Куценко показал, как гримеры сделали слепок его головы
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS