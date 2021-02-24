Черкасская область первой в Украине получила вакцину против COVID-19

Черкасская область получила 16 200 доз вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca, сообщил глава облгосадминистрации Александр Скичко.

Первые прививки от коронавируса в Черкасской области планируют сделать 24 февраля Фото: Олександр Скічко / Facebook

Черкасская область стала первым регионом Украины, получившим вакцину против коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Александр Скичко.

"В этот момент получаем 16 200 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она одобрена ВОЗ. Вакцина используется в Великобритании, Европейском союзе и Индии", – написал он.

В облгосадминистрации также сообщили изданию hromadske, что сегодня планируют начать делать первые прививки в области.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.