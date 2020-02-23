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В Новых Санжарах стало плохо одной из эвакуированных, у нее обострение гастроэнтерологической болезни – Минздрав

Иностранку, у которой появились боли в животе, обследовали, ей назначили лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что женщина остается в обсервации в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Медики провели осмотр пациентки в "Новых Санжарах"
Медики провели осмотр пациентки в "Новых Санжарах"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

22 февраля в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области у одной из иностранок, эвакуированных вместе с украинцами из эпицентра вспышки коронавируса в Китае, появились боли в животе, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сейчас работает в оперативном штабе Полтавской области, после консультации медиков со специализированным профильным областным специалистом в "Новые Санжары" приехали специалисты, которые провели осмотр пациентки. 

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", – сказал он. 

Врачи установили, что у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни, ей назначили лечение и диетическое меню. Пациентка остается в обсервации. 

"Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваем, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", – сообщили в Минздраве. 

Эвакуированные находятся под постоянным наблюдением врачей, подчеркнули в ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 78 тыс. человек в 28 странах мира. Большинство заболевших – 76 936 человек – жители Китая. В КНР от коронавируса, скончалось 2442 человека, более 22 тыс. прошли лечение и выписаны из больниц. 

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили в обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

На данный момент в Украине не подтверждено ни одного случая заражения. Коронавирусная инфекция была диагностирована у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Теги: Украина, больница, Полтавская область, иностранцы, болезнь, Минздрав, Новые Санжары
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