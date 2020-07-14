В Украине исключили лопинавир из протокола лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины включило дексаметазон в протокол лечения COVID-19 и ограничило использование гидроксихлорохина.

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол оказания медпомощи при COVID-19, в частности исключило комбинацию препаратов лопинавир и ретонавир. Об этом на брифинге 14 июля сказала первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будет включен дексаметазон. Кроме того, будут исключены лопинавир/ретонавир, расширена возможность применения ремдесивира. И то, что всех интересовало, – исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска. Необходимый приказ Минздрава в ближайшее время будет подписан", – сказала Садовьяк.

Она добавила, что группа специалистов, которая работает над протоколом лечения COVID-19, увеличилась до 31 человека. В эту группу привлечены специалисты различного профиля.

4 июля Всемирная организация здравоохранения заявила о прекращении испытаний комбинации препаратов лопинавир и ритонавир, которые проводились для поиска лекарств, эффективных в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. Испытания показали, что эти медсредства приводят к незначительному снижению смертности от COVID-19 или вообще не снижают ее.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп. Позже он обещал прекратить принимать препарат.

В конце мая в авторитетном медицинском журнале The Lancet был опубликован репринт исследования, в котором утверждалось, что гидроксихлорохин серьезно повышает риск смерти пациентов с COVID-19 (впоследствии авторы отозвали исследование из-за вопросов к достоверности анализируемых данных).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что дексаметазон – это первый препарат, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.

Кроме того, 1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.