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В Украине от коронавируса не привиты 2,5% педагогов – Шкарлет

1,5% педагогов имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации от коронавируса, сообщили в МОН
1,5% педагогов имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации от коронавируса, сообщили в МОН
Фото: EPA

Около 2,5% украинских учителей не получили прививки от коронавируса. Об этом 14 января в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его данным, 1,5% из общего количества педагогов имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.

"Двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 97 тыс. работников образования, это почти 92% от общего количества. Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Полтавская – 96,74%, Днепропетровская – 96,49%; Черкасская – 96,02%; Луганская – 96%; Донецкая – 95,56%", – отметил министр.

Полный курс вакцинации прошли около 97% работников специализированного образования, почти 95% – профессионального, 94% – учителей школ, 91% – работников детских садов; 88% – работников профессионального высшего образования и 84% – преподавателей вузов.

По информации Шкарлета, 0,6% учителей школ отстранены от работы. Больше всего таких в Ровенской области (290 человек), Киевской (189) и Волынской (154).

"На каникулах находятся 27,4% заведений общего среднего образования. 17 школ продолжают работать дистанционно", – уточнил глава МОН.

Контекст:

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали около 29,2 млн прививок. Первую дозу получили почти 14,9 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – около 14,1млн. Бустерную дозу ввели 70,6 тыс. граждан.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10–13 ноября, 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.

Теги: Украина, образование, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Сергей Шкарлет, прививки
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