В Украине от коронавируса не привиты 2,5% педагогов – Шкарлет

1,5% педагогов имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации от коронавируса, сообщили в МОН Фото: EPA

По его данным, 1,5% из общего количества педагогов имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.

"Двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн 97 тыс. работников образования, это почти 92% от общего количества. Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Полтавская – 96,74%, Днепропетровская – 96,49%; Черкасская – 96,02%; Луганская – 96%; Донецкая – 95,56%", – отметил министр.

Полный курс вакцинации прошли около 97% работников специализированного образования, почти 95% – профессионального, 94% – учителей школ, 91% – работников детских садов; 88% – работников профессионального высшего образования и 84% – преподавателей вузов.

По информации Шкарлета, 0,6% учителей школ отстранены от работы. Больше всего таких в Ровенской области (290 человек), Киевской (189) и Волынской (154).

"На каникулах находятся 27,4% заведений общего среднего образования. 17 школ продолжают работать дистанционно", – уточнил глава МОН.