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В Украине планировали провести испытания китайской вакцины от коронавируса. В "Лекхиме" сообщили, почему этого не произошло

Финансовые возможности украинской компании "Лекхим", которая подписала договор о поставке вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, позволяли обеспечить участие в третьей фазе клинических испытаний 1,5 тыс. волонтеров, однако в ВОЗ заявили, что для эффективности исследования в нем должны принять участие более 6 тыс. человек.

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Третий этап исследований проводили в Индонезии, Турции и Бразилии
Третий этап исследований проводили в Индонезии, Турции и Бразилии
Фото: ЕРА

Украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" планировала провести в Украине третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, но не смогла обеспечить финансирование исследования.

Об этом председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев рассказал 13 января на брифинге в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Мы в Украине тоже планировали провести третью стадию [исследований вакцины] Sinovac Biotech, но финансовые возможности нашей компании позволяли охватить лишь 1,5 тыс. врачей. В июле в Украине начался спад коронавируса, и Всемирная организация здравоохранения нам выдала цифру: для эффективности проведения третьей фазы в Украине нужно было охватить 6198 врачей. Конечно, эта сумма для компании была неподъемной просто", – сказал он. 

Печаев отметил, что в Минздраве компании подтвердили: Украина зарегистрирует препарат, если это сделает Бразилия. По его словам, в Украине вакцину планируют зарегистрировать до 5 февраля

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия одобрила препарат для использования. 13 января стартовала массовая иммунизация населения. О том, что CoronaVac будут использовать для вакцинации своих граждан, заявляли также в Турции. 

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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