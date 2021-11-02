В Украине становится меньше сторонников введения локдауна – опрос

При этом социологи отмечают, что по сравнению с весенними исследованиями количество сторонников жесткого карантина уменьшилось. В апреле за локдаун проголосовали 65% опрошенных.

Не поддерживают идею введения жесткого карантина 44% респондентов. Весной противников локдауна было 33%.

По данным социологов, чаще остальных против карантина выступают жители восточных регионов Украины, население среднего возраста и те, кто не боится заболеть COVID-19.

Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.