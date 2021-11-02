В Украине становится меньше сторонников введения локдауна – опрос

При этом социологи отмечают, что по сравнению с весенними исследованиями количество сторонников жесткого карантина уменьшилось. В апреле за локдаун проголосовали 65% опрошенных.
Не поддерживают идею введения жесткого карантина 44% респондентов. Весной противников локдауна было 33%.
По данным социологов, чаще остальных против карантина выступают жители восточных регионов Украины, население среднего возраста и те, кто не боится заболеть COVID-19.
Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 2 ноября в Украине подтвердили 2,95 млн случаев COVID-19 (более 19 тыс. – за последние сутки), умерло 68,7 тыс. человек.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области стали "красными" с 30 октября.