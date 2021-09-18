В ВСУ рассказали, сколько военнослужащих болеет COVID-19

В ВСУ за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровело 25 429 человек Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Отмечается, что за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровело 25 429 человек, умерло 95 военнослужащих с COVID-19.

По состоянию на 18 сентября на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 47 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ одну дозу вакцины против коронавируса получило 230 213 человек (из них 8074 – военные медики), 200 249 сделали две прививки.