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ОБЩЕСТВО

В ВСУ рассказали, сколько военнослужащих болеет COVID-19

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В ВСУ за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровело 25 429 человек
В ВСУ за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровело 25 429 человек
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 222 человека. Об этом 18 сентября сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что за время пандемии от коронавирусной болезни выздоровело 25 429 человек, умерло 95 военнослужащих с COVID-19.

По состоянию на 18 сентября на изоляции (в том числе на самоизоляции) находится 47 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ одну дозу вакцины против коронавируса получило 230 213 человек (из них 8074 – военные медики), 200 249 сделали две прививки.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/378357307104572

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 сентября в Украине подтвердили более 2,34 млн случаев COVID-19 (6234 – за последние сутки), умерло 54 829 человек, выздоровело около 2,23 млн пациентов. В ВСУ 17 сентября зарегистрировали 16 новых случаев коронавирусной инфекции, все заболевшие госпитализированы в медучреждения.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании одну дозу препарата от COVID-19 получили почти 6,25 млн человек, около 5,11 млн полностью вакцинированы. Всего в Украине сделано более 11,36 млн прививок. В ВСУ 17 сентября вакцинированы 103 человека, они получили первую дозу препарата против коронавируса.

Теги: Украина, военные, вакцинация, ВСУ, военнослужащий, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, самоизоляция, прививки
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