За сутки в Украине сделали более 150 тыс. COVID-прививок

Первую дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизирован 102 561 человек.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Pfizer (71 529) и Sinovac (57 283), также 15 629 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 7880 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865. В общей сложности сделано 22 569 609 прививок.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – подчеркнули в Минздраве.