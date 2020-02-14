Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Манчестер Сити" на два сезона отстранен от участия в еврокубках – УЕФА

От участия в соревнованиях под эгидой УЕФА английский клуб "Манчестер Сити" отстранен за нарушение правил клубного лицензирования и финансового fair play.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов
Сейчас "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов
Фото: ЕРА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на два сезона отстранен от участия в клубных соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 14 февраля проинформировал сайт организации.

Клуб должен быть отстранен от еврокубков в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также заплатить штраф €30 млн.

"Приняв во внимание все свидетельства, Арбитражная палата установила, что футбольный клуб "Манчестер Сити" допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового fair play УЕФА, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012–2016 годах. Арбитражная палата также установила, что в нарушение регламента клуб не содействовал расследованию этого дела инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов", – сказано в сообщении.

Слушания по "Манчестер Сити" проходили 22 января, выводы сделали сейчас.

У клуба есть возможность оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

"Если футбольный клуб "Манчестер Сити" воспользуется этим правом, полная формулировка мотивированного решения Арбитражной палаты не будет опубликована, пока не будет опубликовано окончательное постановление арбитражного суда... На данном этапе УЕФА воздержится от дальнейших комментариев по этому решению", – отметили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

В текущем еврокубковом сезоне "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба "Реал" (Мадрид).

Теги: футбол, УЕФА, Манчестер Сити, дисквалификация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS