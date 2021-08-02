"Последний шанс осуществить мечту". Украинка Черкасова не прошла в полуфинал Олимпиады и будет бороться за бронзу

Она уступила американке Тамире Сток Менса, встреча завершилась со счетом 10:4, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Менса – обладательница золотой медали чемпионата мира в 2019 году, Черкасова свое золото на этом чемпионате добыла на год раньше, в 2018-м.

Как отмечает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook, Черкасова выступления на Олимпиаде в Токио начала уверенно: в двух предыдущих спаррингах – против представительниц Польши и Германии – она победила, не дав соперницам заработать и по одному очку.

Она поборется за бронзу Олимпийских игр 3 августа.

"Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада – последний шанс осуществить мечту", – сказала Черкасова после четвертьфинала.