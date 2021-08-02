"Последний шанс осуществить мечту". Украинка Черкасова не прошла в полуфинал Олимпиады и будет бороться за бронзу

Она уступила американке Тамире Сток Менса, встреча завершилась со счетом 10:4, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Менса – обладательница золотой медали чемпионата мира в 2019 году, Черкасова свое золото на этом чемпионате добыла на год раньше, в 2018-м.
Как отмечает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook, Черкасова выступления на Олимпиаде в Токио начала уверенно: в двух предыдущих спаррингах – против представительниц Польши и Германии – она победила, не дав соперницам заработать и по одному очку.
Она поборется за бронзу Олимпийских игр 3 августа.
"Сын у меня просил медаль и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада – последний шанс осуществить мечту", – сказала Черкасова после четвертьфинала.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе. В турнирной таблице Украина находится на 58-м месте.