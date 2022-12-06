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12 декабря на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" заработает электронная очередь – Найем

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Работа "єЧерги" начнется с 12 декабря
Работа "єЧерги" начнется с 12 декабря
Фото: Ягодин-Дорогуськ / Facebook

С начала следующей недели в пункте пропуска через польскую границу "Ягодин – Дорогуск" заработает электронная очередь. Об этом 6 декабря в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По его словам,  водители смогут записываться в электронную очередь и получать информацию об ориентировочном времени пересечения границы из любого места страны, без привязки к сервисным зонам. Следить за прохождением очереди также можно на сайте системы.

"Мы осознаем, что очередь не решит проблему существования самой очереди, а лишь упорядочит ее. Главной причиной очередей является малая пропускная способность инфраструктуры пунктов пропуска, которые не были готовы к такому потоку транспорта после блокировки наших портов агрессором. Каждый день наша команда делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию", – написал Найем.

С 12 декабря зарегистрироваться для пересечения границы можно будет на сайте "єЧерга". 

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid02bLWMK1YCcgpUyipw7Fzah4TUUxokjbPhH3WenVqR2h2wnt4qQ8CYcKnvPgfaiv5il

Контекст:

3 сентября Найем сообщил, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.

Найем пояснял, что главная причина этих очередей – "низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль".

Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.

С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.

Теги: транспорт, Украина, Польша, граница, Министерство инфраструктуры, очередь, Мустафа Наем
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