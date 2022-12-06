12 декабря на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" заработает электронная очередь – Найем

По его словам, водители смогут записываться в электронную очередь и получать информацию об ориентировочном времени пересечения границы из любого места страны, без привязки к сервисным зонам. Следить за прохождением очереди также можно на сайте системы.

"Мы осознаем, что очередь не решит проблему существования самой очереди, а лишь упорядочит ее. Главной причиной очередей является малая пропускная способность инфраструктуры пунктов пропуска, которые не были готовы к такому потоку транспорта после блокировки наших портов агрессором. Каждый день наша команда делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию", – написал Найем.

С 12 декабря зарегистрироваться для пересечения границы можно будет на сайте "єЧерга".