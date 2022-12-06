12 декабря на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" заработает электронная очередь – Найем

По его словам, водители смогут записываться в электронную очередь и получать информацию об ориентировочном времени пересечения границы из любого места страны, без привязки к сервисным зонам. Следить за прохождением очереди также можно на сайте системы.
"Мы осознаем, что очередь не решит проблему существования самой очереди, а лишь упорядочит ее. Главной причиной очередей является малая пропускная способность инфраструктуры пунктов пропуска, которые не были готовы к такому потоку транспорта после блокировки наших портов агрессором. Каждый день наша команда делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию", – написал Найем.
С 12 декабря зарегистрироваться для пересечения границы можно будет на сайте "єЧерга".
3 сентября Найем сообщил, что ситуация на украино-польской границе становится критической, а очередь грузовиков с украинской стороны достигла длины в 45 км (в то время как с польской стороны 5 км максимум). По данным "Німецької хвилі", дальнобойщики проводят в очереди на границе по 7–10 дней.
Найем пояснял, что главная причина этих очередей – "низкая эффективность работы польских служб, которые проводят фитосанитарный и ветеринарный контроль".
Международный пункт пропуска "Ягодин" 6 сентября оказался заблокирован из-за акции протеста польских дальнобойщиков. К 8 сентября в очереди на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" находилось 2437 машин, длина очереди достигала 58 км.
С 9 сентября для дальнобойщиков открыли дополнительный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых грузовиков. В Мининфраструктуры Украины эту меру назвали первым шагом к разрешению логистического кризиса на польско-украинской границе.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября заявил, что договорился с польской стороной о решении вопроса очередей на украинско-польской границе.