18 тыс. населения Винницкой области неделю остаются без отопления

После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине. С того времени 18 тыс. населения Винницкой области остаются без отопления
"За 10 месяцев войны власти города должны были бы подумать и о других вариантах – до начала отопительного периода. Необходимо создавать новую систему альтернативного отопления. Городские власти не в состоянии это сделать в короткие сроки, поэтому военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина", – заявил Борзов.
Он сообщил, что на данный момент решаются технические вопросы по новой котельной. По его словам, вопросов с финансированием нет, проблема в сроках изготовления специфических агрегатов.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в городе дополнительные пункты обогрева, принимаются меры, чтобы люди могли получить тепло и электроэнергию, заявил Борзов.
Две школы остаются на альтернативном отоплении – там есть твердотопливные котлы, снабженные дизельными генераторами. Больница в Ладыжине опорной не была, поэтому "скорые помощи" по-прежнему везут больных в Гайсин.
Об эвакуации жителей Ладыжина вопрос не стоит, подчеркнул глава ОВА.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
28 ноября в Ладыжине была объявлена чрезвычайная ситуация военного характера – такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.