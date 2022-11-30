18 тыс. населения Винницкой области неделю остаются без отопления

В Ладыжине люди уже неделю без отопления Фото: pixabay.com

После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС была остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине. С того времени 18 тыс. населения Винницкой области остаются без отопления

"За 10 месяцев войны власти города должны были бы подумать и о других вариантах – до начала отопительного периода. Необходимо создавать новую систему альтернативного отопления. Городские власти не в состоянии это сделать в короткие сроки, поэтому военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина", – заявил Борзов.

Он сообщил, что на данный момент решаются технические вопросы по новой котельной. По его словам, вопросов с финансированием нет, проблема в сроках изготовления специфических агрегатов.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям разворачивает в городе дополнительные пункты обогрева, принимаются меры, чтобы люди могли получить тепло и электроэнергию, заявил Борзов.

Две школы остаются на альтернативном отоплении – там есть твердотопливные котлы, снабженные дизельными генераторами. Больница в Ладыжине опорной не была, поэтому "скорые помощи" по-прежнему везут больных в Гайсин.

Об эвакуации жителей Ладыжина вопрос не стоит, подчеркнул глава ОВА.