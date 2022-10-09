Ахметов встретился с защитником "Азовстали" Диановым, освобожденным из российского плена

Фотографии со встречи Дианов опубликовал 8 октября на своей странице в Facebook, не сообщая деталей о самой встрече. Судя по фотографиям, морпеху презентовали форму клуба, на футболке номер 36.

В комментариях под постом Дианов отметил, что Ахметов – "невероятный человек".

Завод "Азовсталь" стал последним оплотом украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находились не только защитники города, но и мирные жители, скрывавшиеся от бомбежек российских оккупантов. Ахметов – владелец завода. Компания бизнесмена "Метинвест" помогала работе координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными – предоставила оборудование и автомобили.