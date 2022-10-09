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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов встретился с защитником "Азовстали" Диановым, освобожденным из российского плена

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Дианов военнослужащий 36-й бригады морской пехоты
Дианов – военнослужащий 36-й бригады морской пехоты
Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов и генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" встретились с Михаилом Диановым – военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского, защитником "Азовстали", который в сентябре вернулся из российского плена.

Фотографии со встречи Дианов опубликовал 8 октября на своей странице в Facebook, не сообщая деталей о самой встрече. Судя по фотографиям, морпеху презентовали форму клуба, на футболке номер 36. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j7J3vyNNYrwJ4oN8fy6Dxj2Yw6BSM88t4QM5uwdphAE4FvLRaipT98bVhq9Edh2Cl&id=100029339143225

В комментариях под постом Дианов отметил, что Ахметов – "невероятный человек". 

Завод "Азовсталь" стал последним оплотом украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находились не только защитники города, но и мирные жители, скрывавшиеся от бомбежек российских оккупантов. Ахметов – владелец завода. Компания бизнесмена "Метинвест" помогала работе координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными – предоставила оборудование и автомобили.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод. 

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена вчера 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии, рука не срослась и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Мариуполь, Азовсталь, пленные, война России против Украины, военнослужащий, Михаил Дианов
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