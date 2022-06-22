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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: По Крыму мы били и били удачно. И еще будем бить

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Арестович отметил, что ВСУ регулярно уничтожают военные объекты противника
Арестович отметил, что ВСУ регулярно уничтожают военные объекты противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины наносили удар по военному объекту россиян в оккупированном Крыму. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Надо различать территорию Российской Федерации и территорию, которую они считают территорией Российской Федерации, но она наша – типа Крыма. По Крыму били, могу сразу сказать. И били удачно. По одному из военных объектов. И еще будем бить. Чего уж там стесняться, когда дело до этого дойдет? До освобождения Крыма и так далее", – сказал Арестович.

Он отметил, что ВСУ регулярно уничтожают военные объекты противника.

"Во-вторых, у нас проблема. У нас 1300 км внутреннего фронта. У нас очень много задач, которые нужно решить внутри страны. Мы знаем приемы и способы. Лишь бы средства были, как поражать их склады, скопления войск, командные пункты, ГСМ здесь, на нашей территории. И делаем это крайне удачно. Только за последнюю неделю таких случаев штук, наверное, 15 попаданий – таких, настоящих", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось именно с Крыма.

Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

В апреле 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель №1 для ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, оружие, оккупация, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины
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