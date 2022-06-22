Арестович: По Крыму мы били и били удачно. И еще будем бить

"Надо различать территорию Российской Федерации и территорию, которую они считают территорией Российской Федерации, но она наша – типа Крыма. По Крыму били, могу сразу сказать. И били удачно. По одному из военных объектов. И еще будем бить. Чего уж там стесняться, когда дело до этого дойдет? До освобождения Крыма и так далее", – сказал Арестович.

Он отметил, что ВСУ регулярно уничтожают военные объекты противника.

"Во-вторых, у нас проблема. У нас 1300 км внутреннего фронта. У нас очень много задач, которые нужно решить внутри страны. Мы знаем приемы и способы. Лишь бы средства были, как поражать их склады, скопления войск, командные пункты, ГСМ здесь, на нашей территории. И делаем это крайне удачно. Только за последнюю неделю таких случаев штук, наверное, 15 попаданий – таких, настоящих", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

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