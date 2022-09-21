Более 764 детей получили ранения в результате агрессии РФ в Украине – Офис генпрокурора

Уже более 1155 украинских детей пострадали в результате полномасштабной агрессии России Фото: EPA

Ювенальные прокуроры заявили, что 391 ребенок погиб и более 764 получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 397, Харьковской – 225, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.

В Офисе генпрокурора также заявили, что 20 сентября в результате обстрела российскими оккупантами села Грушевка Купянского района Харьковской области получили ранения четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.



Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.