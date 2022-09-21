Более 764 детей получили ранения в результате агрессии РФ в Украине – Офис генпрокурора

Ювенальные прокуроры заявили, что 391 ребенок погиб и более 764 получили ранения разной степени тяжести.
Отмечается, что цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 397, Харьковской – 225, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 26.
В Офисе генпрокурора также заявили, что 20 сентября в результате обстрела российскими оккупантами села Грушевка Купянского района Харьковской области получили ранения четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.
Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей в российские семьи.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявлял в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.
20 сентября вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.