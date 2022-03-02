"Будет намного круче, чем что-либо, что мы имели раньше". Кулеба заявил, что Генассамблея ООН сегодня примет резолюцию "Агрессия против Украины"

Кулеба: Россияне начнут захлебываться историями, что эта резолюция политическая и ничего не решает, но бумаги помнят все Фото: ЕРА

По его словам, в документе есть много важных вещей, из которых он выделил три ключевые позиции:

признание факта, что Россия совершила агрессию против Украины;

требование к России прекратить огонь;

требование к России вывести свои войска с территории Украины в ее международно признанных границах (включая Крым и Донбасс).

"Эта резолюция будет намного круче, чем что-либо, что мы имели раньше. Россияне начнут захлебываться историями, что эта резолюция политическая и ничего не решает, но бумаги помнят все. Они обязательно будут использованы в международных судах, когда мы будем судить всех этих варваров и их варварскую страну", – подчеркнул министр.