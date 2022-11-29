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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший офицер КГБ Попов: В чем самая серьезна ошибка Путина? Информация от агентов в Украине не перепроверялась. Ему вливалось в уши то, что он хотел слышать

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Попов: Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице
Попов: Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице
Скриншот: Andreas Selliaas / YouTube

Президент РФ Владимир Путин и российские спецслужбы просчитались, когда решили не проверять информацию об Украине, которую им предоставляли местные агенты. Такое мнение в интервью основателю интернет-изданию "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов (он работал в ведомстве в 1972–1991 годах, сейчас живет в Канаде).

Гордон спросил, в чем самая серьезная ошибка Путина, если анализировать его решение вторгнуться в Украину.

"Я думаю, что прежде всего это недостаточность серьезного анализа спецслужб. Как внешней разведки, так и ФСБ. Потому что наличие агентуры и то, что она сообщает... Как правило, когда получаются серьезные агентурные материалы о каких-либо политических тенденциях с попыткой прогнозирования возможных политических изменений и влияний, такая информация перепроверяется. Здесь, по-видимому, этого попросту не было",  предположил Попов.

Он считает, что Путину докладывали то, что ему хотелось слышать об Украине.

"Все это [от агентов в Украине] воспринималось на ура и вливалось в уши то, что Путин хотел слышать: "Да там все нормально. Кругом наши. Все будет хорошо. Примут нас как в Крыму". Освобождение Херсона украинскими войсками недавно показало, как это на самом деле. Народ ликует и из тайников достает украинские флаги. Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице",  сказал бывший сотрудник КГБ.

Он считает, что у России не было четкого плана военной кампании против Украины.

"Россия попросту не была готова к этому... Более того, расчеты начинались с того… То устремились к Киеву, захватили Бучу, [пошли] на гостомельский аэропорт, потом, получив там серьезный отпор, ринулись в сторону Харькова. Потом Чернигов, потом Сумы, потом Мариуполь и Мелитополь. Херсон был изначально. Самые настоящие шарахания. То есть четкой, как представляется, программы действий по этой агрессии не было. И не было расчета на то, что Украина окажет такой решительный и мужественный отпор. Безусловно, был расчет на слабость Украины – и экономики, и армии, – как представлялось российскому руководству, в частности самому Путину. И поэтому все это безумие и началось. Кроме как "безумием", я не могу это иначе назвать. Самое настоящие безумие. А уж о жестокости и говорить не приходится. Беспрецедентно",  сказал Попов.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Читайте полную версию интервью  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сегодня 279-й день вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале войны бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сообщил, что, по его данным, Путин находился в информационной изоляции и не в полной мере владел данными о войне в Украине. Об этом же заявил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев. "Я уверен, что есть [информационный] пузырь, в котором его держат... Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах?" – сказал в марте Грозев. Со временем, по его словам, ситуация несколько изменилась. В июне в интервью YouTube-проекту "Продолжение следует" журналист высказал мнение, что сейчас Путин "намного лучше" информирован, чем в первые месяцы войны. "Цели ставятся менее амбициозные, чем в самом начале", – сказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ФСБ, война России против Украины, Владимир Попов
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