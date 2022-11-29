Бывший офицер КГБ Попов: В чем самая серьезна ошибка Путина? Информация от агентов в Украине не перепроверялась. Ему вливалось в уши то, что он хотел слышать

Попов: Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице Скриншот: Andreas Selliaas / YouTube

Гордон спросил, в чем самая серьезная ошибка Путина, если анализировать его решение вторгнуться в Украину.

"Я думаю, что прежде всего это недостаточность серьезного анализа спецслужб. Как внешней разведки, так и ФСБ. Потому что наличие агентуры и то, что она сообщает... Как правило, когда получаются серьезные агентурные материалы о каких-либо политических тенденциях с попыткой прогнозирования возможных политических изменений и влияний, такая информация перепроверяется. Здесь, по-видимому, этого попросту не было", – предположил Попов.

Он считает, что Путину докладывали то, что ему хотелось слышать об Украине.

"Все это [от агентов в Украине] воспринималось на ура и вливалось в уши то, что Путин хотел слышать: "Да там все нормально. Кругом наши. Все будет хорошо. Примут нас как в Крыму". Освобождение Херсона украинскими войсками недавно показало, как это на самом деле. Народ ликует и из тайников достает украинские флаги. Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице", – сказал бывший сотрудник КГБ.

Он считает, что у России не было четкого плана военной кампании против Украины.

"Россия попросту не была готова к этому... Более того, расчеты начинались с того… То устремились к Киеву, захватили Бучу, [пошли] на гостомельский аэропорт, потом, получив там серьезный отпор, ринулись в сторону Харькова. Потом Чернигов, потом Сумы, потом Мариуполь и Мелитополь. Херсон был изначально. Самые настоящие шарахания. То есть четкой, как представляется, программы действий по этой агрессии не было. И не было расчета на то, что Украина окажет такой решительный и мужественный отпор. Безусловно, был расчет на слабость Украины – и экономики, и армии, – как представлялось российскому руководству, в частности самому Путину. И поэтому все это безумие и началось. Кроме как "безумием", я не могу это иначе назвать. Самое настоящие безумие. А уж о жестокости и говорить не приходится. Беспрецедентно", – сказал Попов.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube