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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Через месяц в Киеве начнут проверять израильскую систему воздушной тревоги

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После столицы новую систему оповещения применят в других городах
После столицы новую систему оповещения применят в других городах
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Испытания системы раннего оповещения, созданной для Киева в Израиле, начнутся в мае. Об этом со ссылкой на источники среди чиновников обеих стран 20 апреля пишет Аxios.

Гражданская система предупреждения будет координироваться с радарами и другой противовоздушной обороной Вооруженных сил Украины и сможет более оперативно и точно уведомлять гражданское население об угрозах. По данным издания, уже к лету она будет полноценно работать.

Аxios отмечает, что Израиль сам использует такую же систему. При идентифицированной угрозе она включает сирены и рассылает сообщения на мобильные телефоны.

За счет соединения с ПВО программа рассчитывает направление удара и активирует оповещение в конкретном районе. Это дает людям в районе поражения больше времени, чтобы найти укрытие, а в остальных местах можно продолжать заниматься своими делами.

По данным издания, в последние месяцы израильские офицеры из Командования тыла несколько раз встречались в Польше с украинскими военными и официальными лицами из Министерства внутренних дел Украины. Там израильтяне представили систему и обсудили, как перенастроить программное обеспечение, чтобы оно было совместимо с потребностями Украины, сообщили чиновники.

Если испытания в Киеве пройдут успешно, подобные системы начнут устанавливать в остальных городах-миллионниках. 

О том, что Израиль готов участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения, 19 октября 20222 года заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. По его словам, она имеет преимущества в целевом уведомлении об угрозе для определенных территорий и поможет спасти жизнь многим людям.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но, не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября 2022 года – после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, – министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО. В ответ Ганц заявил, что Израиль не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор". 

9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авив призвал союзников, в том числе правительство Нетаньяху, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Теги: Киев, Израиль, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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