Через месяц в Киеве начнут проверять израильскую систему воздушной тревоги

Гражданская система предупреждения будет координироваться с радарами и другой противовоздушной обороной Вооруженных сил Украины и сможет более оперативно и точно уведомлять гражданское население об угрозах. По данным издания, уже к лету она будет полноценно работать.

Аxios отмечает, что Израиль сам использует такую же систему. При идентифицированной угрозе она включает сирены и рассылает сообщения на мобильные телефоны.

За счет соединения с ПВО программа рассчитывает направление удара и активирует оповещение в конкретном районе. Это дает людям в районе поражения больше времени, чтобы найти укрытие, а в остальных местах можно продолжать заниматься своими делами.

По данным издания, в последние месяцы израильские офицеры из Командования тыла несколько раз встречались в Польше с украинскими военными и официальными лицами из Министерства внутренних дел Украины. Там израильтяне представили систему и обсудили, как перенастроить программное обеспечение, чтобы оно было совместимо с потребностями Украины, сообщили чиновники.

Если испытания в Киеве пройдут успешно, подобные системы начнут устанавливать в остальных городах-миллионниках.

О том, что Израиль готов участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения, 19 октября 20222 года заявил министр обороны Израиля Бени Ганц. По его словам, она имеет преимущества в целевом уведомлении об угрозе для определенных территорий и поможет спасти жизнь многим людям.