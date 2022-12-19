Данилов назвал дату, когда власти РФ планировали завершить "спецоперацию" в Украине

Данилов выразил надежду на то, что война закончится раньше начала лета следующего года Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По его словам, 7 марта он последний раз получал сообщение об угрозе жизни президента Украины Владимира Зеленского.

"Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "операции", – пояснил секретарь СНБО.

Он также выразил надежду на то, что война закончится раньше начала лета следующего года.

"Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", – добавил Данилов.

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