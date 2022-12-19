Данилов назвал дату, когда власти РФ планировали завершить "спецоперацию" в Украине

По его словам, 7 марта он последний раз получал сообщение об угрозе жизни президента Украины Владимира Зеленского.
"Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "операции", – пояснил секретарь СНБО.
Он также выразил надежду на то, что война закончится раньше начала лета следующего года.
"Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", – добавил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.
Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.