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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера к бункеру

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Путину опасно ездить даже в Беларусь, считает секретарь СНБО
Путину опасно ездить даже в Беларусь, считает секретарь СНБО
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора России Владимир Путин до конца жизни будет вынужден скрываться от правосудия. Об этом секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 19 июля в эфире национального телемарафона, видео "Факти ICTV" опубликовали в YouTube.

По его словам, Путин не смог поехать Южную Африку на саммит БРИКС, потому что ордер на его арест, выписанный Международным уголовным судом за похищение украинских детей, навсегда лишил его возможности передвигаться по миру.

"Конечно, с перепугу он никуда не поедет, потому что боится. Сегодня определено, что вместо него будет [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, но давайте подождем – еще есть время до начала этого мероприятия. Надо посмотреть, как будут развиваться события", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что ордер МУС "никуда не денется" и любая страна, ратифицировавшая Римский статут, должна задержать Путина – и это не право, а обязанность каждого государства.

"Я считаю, что Путин – он уже обречен. Он уже понимает, что по миру ему будет невозможно двигаться от слова "никак". Единственный его маршрут – это от бункера к бункеру на территории России, где он еще может работать. Или, например, в ближайшую какую-то страну, Белоруссию, но это тоже может быть для него опасным", – добавил Данилов.

Контекст:

17 марта Межлународный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой". Однако главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда.

ЮАР пригласила Путина на 15-й экономический саммит БРИКС, который состоится в августе. ЮАР ратифицировала Римский статут и обязана арестовать Путина, если он приедет туда. Об этом, в частности, заявляли некоторые чиновники этой страны. Однако Рамафоса на протяжении нескольких месяцев пытался найти возможное решение, отмечало издание The Moscow Times. СМИ писали, что страна ведет переговоры с российскими коллегами о том, чтобы Путин участвовал в саммите по Zoom, чтобы избежать необходимости ареста.

19 июля сайт президента ЮАР сообщил, что Путина на саммите БРИКС в ЮАР заменит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В 2015 году ЮАР уже отказывалась выполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в стране. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались, напомнило Bloomberg

Теги: Россия, Владимир Путин, СНБО, арест, БРИКС, Южная Африка, Международный уголовный суд, Алексей Данилов
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