Данилов: Путин уже обречен, единственный его маршрут – от бункера к бункеру

По его словам, Путин не смог поехать Южную Африку на саммит БРИКС, потому что ордер на его арест, выписанный Международным уголовным судом за похищение украинских детей, навсегда лишил его возможности передвигаться по миру.

"Конечно, с перепугу он никуда не поедет, потому что боится. Сегодня определено, что вместо него будет [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, но давайте подождем – еще есть время до начала этого мероприятия. Надо посмотреть, как будут развиваться события", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что ордер МУС "никуда не денется" и любая страна, ратифицировавшая Римский статут, должна задержать Путина – и это не право, а обязанность каждого государства.

"Я считаю, что Путин – он уже обречен. Он уже понимает, что по миру ему будет невозможно двигаться от слова "никак". Единственный его маршрут – это от бункера к бункеру на территории России, где он еще может работать. Или, например, в ближайшую какую-то страну, Белоруссию, но это тоже может быть для него опасным", – добавил Данилов.