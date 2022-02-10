Дания решила не отправлять Украине оружие

Дания планировала доставить в Украину 400 ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger класса "земля-воздух".
Бодсков сказал, что Дания без колебаний поможет вооружить Украину. Однако он не уверен, есть ли у ведомства оборудование, в котором нуждается украинская армия.
В итоге ракеты Stinger решили не отправлять, так как признали их слишком старыми. Эти ракеты Дания получила от США еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов, но для страны они стали излишним вооружением, когда министерство обороны сократило свои возможности противовоздушной обороны в 2010 году.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия, Польша и другие государства.
7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.
Принципиально отказалась от поставок Украине оборонного оружия – включая разрешение Эстонии на передачу гаубиц немецкого производства – Германия. ФРГ с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, а в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
Также Израиль превентивно запретил странам Балтии передавать свое оружие Украине.