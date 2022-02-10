Дания решила не отправлять Украине оружие

Дания планировала доставить в Украину 400 ракет переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger класса "земля-воздух".

Бодсков сказал, что Дания без колебаний поможет вооружить Украину. Однако он не уверен, есть ли у ведомства оборудование, в котором нуждается украинская армия.

В итоге ракеты Stinger решили не отправлять, так как признали их слишком старыми. Эти ракеты Дания получила от США еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов, но для страны они стали излишним вооружением, когда министерство обороны сократило свои возможности противовоздушной обороны в 2010 году.