Энергетики ДТЭК Ахметова вместе с ВСУ вернули свет еще более 1000 семей в Донецкой области

По информации Министерства обороны, враг не оставляет попытки наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но, несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать разрушенные обстрелами сети, отметили в пресс-службе.

"Пока без света – 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в ДТЭК.