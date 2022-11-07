Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 774 тысяч жителей

Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области Фото: dtek-dem.com.ua

"31 октября из-за террористических атак были повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Энергетики ДТЭК за день возобновили электроснабжением для 394 тысяч клиентов в Киеве и 270 тысяч в Киевской области", – отчитались в пресс-службе компании.

В Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули для 72 тысяч семей. В Днепропетровской области – для почти 36 тысяч семей.

"Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в ДТЭК.