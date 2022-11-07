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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет для 774 тысяч жителей

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Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области
Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области
Фото: dtek-dem.com.ua

За неделю с 31 октября по 6 ноября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 774 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за террористических обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

"31 октября из-за террористических атак были повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Энергетики ДТЭК за день возобновили электроснабжением для 394 тысяч клиентов в Киеве и 270 тысяч в Киевской области", – отчитались в пресс-службе компании.

В Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули для 72 тысяч семей. В Днепропетровской области – для почти 36 тысяч семей.

"Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в ДТЭК.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: Киев, Донецкая область, энергетика, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, инфраструктура
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