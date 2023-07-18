Убытки от действий оккупантов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оцениваются в €100 млн – Офис президента

В ней участвовали послы стран G7 и Евросоюза в Украине, главы и сотрудники представительств Польши, Словакии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Турции, Швеции, Нидерландов, Дании, Норвегии, Бразилии, Индии, Испании, Республики Корея, Египта и Ватикана, а также координатор системы ООН в Киеве. В режиме онлайн присоединились также посольства Индонезии, Австралии, Саудовской Аравии, Аргентины, Мексики, Чили, говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который провел совещание, заявил, что такое место встречи было выбрано для демонстрации дипломатам последствий российского захвата станции. В начале полномасштабного вторжения они повредили оборудование и устроили боевые позиции в загрязненном радиацией грунте.

"Их деятельность здесь угрожала мировой ядерной безопасности. Именно поэтому мы очень обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, которая до сих пор оккупирована. И сегодня можно только теоретически представить, какими будут последствия, если что-то произойдет", – сказал Ермак.

По его словам, Украина инициирует создание универсальных механизмов для применения во время любого вооруженного конфликта, которые найдут отражение в международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны остановить эту российскую агрессию и предотвратить другие потенциальные проявления агрессии в Украине и других местах планеты. Мы должны сделать мир безопаснее", – отметил глава ОП.

Убытки от действий оккупантов в зоне отчуждения оценены в €100 млн, проинформировали в Офисе президента. Сотрудники ЧАЭС рассказали дипломатам, что во время оккупации станции в течение 35 дней россияне разрушили линии электропередач, питающие системы охлаждения станции, следствием чего стал рост радиационного фона. Также была повреждена научная лаборатория и система мониторинга радиации.