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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убытки от действий оккупантов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оцениваются в €100 млн – Офис президента

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Ермак провел встречу иностранных послов на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС
Ермак провел встречу иностранных послов на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС
Фото: president.gov.ua

На Чернобыльской АЭС в Киевской области прошла встреча глав иностранных посольств и миссий в Украине, посвященная выполнению пунктов формулы мира о ядерной и радиационной безопасности. Об этом 17 июля сообщил Офис президента Украины.

В ней участвовали послы стран G7 и Евросоюза в Украине, главы и сотрудники представительств Польши, Словакии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Турции, Швеции, Нидерландов, Дании, Норвегии, Бразилии, Индии, Испании, Республики Корея, Египта и Ватикана, а также координатор системы ООН в Киеве. В режиме онлайн присоединились также посольства Индонезии, Австралии, Саудовской Аравии, Аргентины, Мексики, Чили, говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который провел совещание, заявил, что такое место встречи было выбрано для демонстрации дипломатам последствий российского захвата станции. В начале полномасштабного вторжения они повредили оборудование и устроили боевые позиции в загрязненном радиацией грунте.

"Их деятельность здесь угрожала мировой ядерной безопасности. Именно поэтому мы очень обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, которая до сих пор оккупирована. И сегодня можно только теоретически представить, какими будут последствия, если что-то произойдет", – сказал Ермак. 

По его словам, Украина инициирует создание универсальных механизмов для применения во время любого вооруженного конфликта, которые найдут отражение в международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны остановить эту российскую агрессию и предотвратить другие потенциальные проявления агрессии в Украине и других местах планеты. Мы должны сделать мир безопаснее", – отметил глава ОП.

Убытки от действий оккупантов в зоне отчуждения оценены в 100 млн, проинформировали в Офисе президента. Сотрудники ЧАЭС рассказали дипломатам, что во время оккупации станции в течение 35 дней россияне разрушили линии электропередач, питающие системы охлаждения станции, следствием чего стал рост радиационного фона. Также была повреждена научная лаборатория и система мониторинга радиации. 

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану. В плену российских оккупантов остаются 130 бойцов Национальной гвардии Украины, которые охраняли ЧАЭС. Об этом 27 апреля сообщил спикер НГ Руслан Музычук.

Теги: ядерная энергетика, ЧАЭС, безопасность, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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