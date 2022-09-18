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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о "российском вопросе": Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло

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Ермак: Решить российский вопрос можно только силой
Ермак: Решить российский вопрос можно только силой
Фото: president.gov.ua

Россию можно победить с помощью силы и санкций, заявил 18 сентября в Telegrаm глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество", – написал он.

Глава ОП считает, что Россию следует признать государством – спонсором терроризма, а Украине – предоставить дальнобойные боеприпасы для ракетных систем залпового огня.

"[Необходим] паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. По его мнению, Украина перехватила инициативу в войне и не должна ее терять.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, терроризм, санкции, война, оккупация, вооружение, вторжение, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Андрей Ермак, контрнаступление, вторжение России в Украину
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