Ермак о "российском вопросе": Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество", – написал он.
Глава ОП считает, что Россию следует признать государством – спонсором терроризма, а Украине – предоставить дальнобойные боеприпасы для ракетных систем залпового огня.
"[Необходим] паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", – подчеркнул Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. По его мнению, Украина перехватила инициативу в войне и не должна ее терять.