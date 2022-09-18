Ермак о "российском вопросе": Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло

"Решить российский вопрос можно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество", – написал он.

Глава ОП считает, что Россию следует признать государством – спонсором терроризма, а Украине – предоставить дальнобойные боеприпасы для ракетных систем залпового огня.

"[Необходим] паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением. Мы способны уничтожить зло", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)