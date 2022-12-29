Ермак: Украина в любое время готова прекратить эту войну, но на украинских условиях

"Нам нужно становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, эти условия четко определены в 10 пунктах президента на Бали, которые он озвучил во время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", – сказал он.
Ермак подчеркнул, что Украина продолжает свою борьбу.
"С другой стороны, нужно показать сегодня и миру, что Украина в любое время готова прекратить эту войну, но прекратить на украинских условиях", – сказал Ермак.
По его словам, эти условия таковы: полное восстановление территориальной целостности Украины, компенсация всего ущерба, причиненного Украине, возвращение всех украинцев, в том числе детей, которых незаконно депортировали.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря, кроме прочего, обсуждал украинскую формулу мира по прекращению войны с РФ, рассказала The Wall Street Journal. Сообщалось, что Украина намерена представить свой мирный план ближе к годовщине вторжения России, то есть к концу февраля 2023 года.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.