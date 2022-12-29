Ермак: Украина в любое время готова прекратить эту войну, но на украинских условиях

"Нам нужно становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца. И возвращать мир, но мир на украинских условиях, эти условия четко определены в 10 пунктах президента на Бали, которые он озвучил во время саммита G20 и над которыми мы сегодня работаем", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что Украина продолжает свою борьбу.

"С другой стороны, нужно показать сегодня и миру, что Украина в любое время готова прекратить эту войну, но прекратить на украинских условиях", – сказал Ермак.

По его словам, эти условия таковы: полное восстановление территориальной целостности Украины, компенсация всего ущерба, причиненного Украине, возвращение всех украинцев, в том числе детей, которых незаконно депортировали.