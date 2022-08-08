"Есть ориентиры". В ВСУ заявили, что держат под огневым контролем ситуацию на юге Украины

"Ситуация на юге остается напряженной, но она контролируется силами обороны, несмотря на то, что враги подтягивают резервы, разворачивают ударные группировки, выискивают силы и места для маневров. Но мы держим ситуацию под огневым контролем и вносим существенные коррективы в их планы", – сказала она.

Представитель ВСУ отметила, что у российских оккупантов "очень усложнились" возможности передвигаться по суше.

"Поэтому [враг] концентрирует свое внимание на артиллерийских и авиационных ударах", – добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что под огневым контролем ВСУ находятся также Антоновский и Каховский мосты в районе Херсона.

"Мы не разрушаем инфраструктуру. Мы просто не даем врагу ей пользоваться. [...] У нас есть ориентиры с накоплением техники, живой силы, и мы успешно их прорабатываем", – объяснила Гуменюк.

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