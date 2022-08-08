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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть ориентиры". В ВСУ заявили, что держат под огневым контролем ситуацию на юге Украины

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ВСУ вносят коррективы в планы оккупантов, отметила Гуменюк
ВСУ вносят коррективы в планы оккупантов, отметила Гуменюк
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию в южной части фронта, заявила на брифинге 8 августа спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом сообщает LB.ua.

"Ситуация на юге остается напряженной, но она контролируется силами обороны, несмотря на то, что враги подтягивают резервы, разворачивают ударные группировки, выискивают силы и места для маневров. Но мы держим ситуацию под огневым контролем и вносим существенные коррективы в их планы", – сказала она.

Представитель ВСУ отметила, что у российских оккупантов "очень усложнились" возможности передвигаться по суше.

"Поэтому [враг] концентрирует свое внимание на артиллерийских и авиационных ударах", – добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что под огневым контролем ВСУ находятся также Антоновский и Каховский мосты в районе Херсона.

"Мы не разрушаем инфраструктуру. Мы просто не даем врагу ей пользоваться. [...] У нас есть ориентиры с накоплением техники, живой силы, и мы успешно их прорабатываем", – объяснила Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские войска оккупировали в том числе часть Херсонской, Николаевской и Запорожской областей на юге страны.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевой целью ВСУ на юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Вооруженные силы Украины, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк, спикер, брифинг, деоккупация
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