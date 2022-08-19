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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Euroсities. Офис президента подписал Меморандум о поддержке восстановления украинских городов

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Ассоциация европейских городов Eurosities и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов
Ассоциация европейских городов Eurosities и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины провели встречу с представителями Ассоциации европейских городов Euroсities во главе с мэром итальянской Флоренции Дарио Нарделлой. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба ОП.

Украинскую сторону представляли президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, заместители Андрей Сибига и Кирилл Тимошенко, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда мы говорим о помощи и поддержке – гуманитарной, военной, политической, – также важно не забывать о помощи в восстановлении наших городов и общин. И важно, что восстановление должно начинаться не после войны, а именно сейчас", – заявил глава государства.

Андрей Ермак, как глава президиума Конгресса местных и региональных властей, и мэр Флоренции Дарио Нарделла подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов. 

Нарделла отметил, что Euroсities готова поделиться своим экспертным опытом для восстановления украинских городов. Он добавил, что хочет начать "это сотрудничество как можно скорее и создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы".

Согласно Меморандуму, для реализации проектов реконструкции Eurocities планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, солидарных с украинскими городами-побратимами. Также стороны объединят ресурсы, включая технические знания и опыт, и будут искать финансирование.

Контекст:

Ассоциация европейских городов Eurosities – это политическая платформа, объединяющая органы местного самоуправления свыше 150 крупнейших городов Европы и более 50 городов-партнеров. Под руководством этих органов – почти 140 млн граждан в 38 странах. Участниками Ассоциации от Украины являются Киев, Львов, Одесса и Харьков, отметила пресс-служба ОП.

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

Как сообщал Тимошенко, среди обстреливаемых регионов, находящихся под контролем Украины, наибольше пострадала Харьковская область. Там нужно восстанавливать 10 582 объектов. 

Теги: Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, война России против Украины, финансирование, Андрей Сибига, Кирилл Тимошенко, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак
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