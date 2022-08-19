Euroсities. Офис президента подписал Меморандум о поддержке восстановления украинских городов

Украинскую сторону представляли президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, заместители Андрей Сибига и Кирилл Тимошенко, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Когда мы говорим о помощи и поддержке – гуманитарной, военной, политической, – также важно не забывать о помощи в восстановлении наших городов и общин. И важно, что восстановление должно начинаться не после войны, а именно сейчас", – заявил глава государства.
Андрей Ермак, как глава президиума Конгресса местных и региональных властей, и мэр Флоренции Дарио Нарделла подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов.
Нарделла отметил, что Euroсities готова поделиться своим экспертным опытом для восстановления украинских городов. Он добавил, что хочет начать "это сотрудничество как можно скорее и создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы".
Согласно Меморандуму, для реализации проектов реконструкции Eurocities планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, солидарных с украинскими городами-побратимами. Также стороны объединят ресурсы, включая технические знания и опыт, и будут искать финансирование.
Ассоциация европейских городов Eurosities – это политическая платформа, объединяющая органы местного самоуправления свыше 150 крупнейших городов Европы и более 50 городов-партнеров. Под руководством этих органов – почти 140 млн граждан в 38 странах. Участниками Ассоциации от Украины являются Киев, Львов, Одесса и Харьков, отметила пресс-служба ОП.
14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.
Как сообщал Тимошенко, среди обстреливаемых регионов, находящихся под контролем Украины, наибольше пострадала Харьковская область. Там нужно восстанавливать 10 582 объектов.