Euroсities. Офис президента подписал Меморандум о поддержке восстановления украинских городов

Ассоциация европейских городов Eurosities и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов Фото: president.gov.ua

Украинскую сторону представляли президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, заместители Андрей Сибига и Кирилл Тимошенко, а также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда мы говорим о помощи и поддержке – гуманитарной, военной, политической, – также важно не забывать о помощи в восстановлении наших городов и общин. И важно, что восстановление должно начинаться не после войны, а именно сейчас", – заявил глава государства.

Андрей Ермак, как глава президиума Конгресса местных и региональных властей, и мэр Флоренции Дарио Нарделла подписали Меморандум о взаимопонимании для поддержки устойчивого восстановления украинских городов.

Нарделла отметил, что Euroсities готова поделиться своим экспертным опытом для восстановления украинских городов. Он добавил, что хочет начать "это сотрудничество как можно скорее и создать самую большую программу взаимодействия между городами, которую мы когда-либо видели в истории Европы".

Согласно Меморандуму, для реализации проектов реконструкции Eurocities планирует сплотить более 200 крупных городов Европы, солидарных с украинскими городами-побратимами. Также стороны объединят ресурсы, включая технические знания и опыт, и будут искать финансирование.