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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Шостака предложил разместить всех незаконно депортированных украинских детей-сирот в отелях в Турции и готов обеспечить их пребывание до конца войны в Украине

На март 2023-го известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, часть из них сироты
На март 2023-го известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, часть из них – сироты
Фото: depositphotos.com

В благотворительном фонде бизнесмена Руслана Шостака сообщили, что организация готова до конца войны разместить в гостиницах Турции незаконно депортированных в Россию украинских детей-сирот, а также детей, лишенных родительской опеки. Об этом 27 марта пишет агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гостиницы фонд арендует для проекта "Детство без войны", предложение использовать их для возвращения вывезенных в РФ детей фонд уже направил в государственные органы Украины и Турции.

"Мы все хотим, чтобы незаконно вывезенные украинские дети как можно скорее вернулись домой. По официальным данным, Россия депортировала более 2000 украинских детей-сирот. А помощь детям, лишенным родителей, – главное направление работы нашего фонда. И после заявления России о том, что они вернут детей только после окончания войны, мы решили найти возможность ускорить их возвращение, благодаря успешному опыту работы с Турцией мы видим возможность достижения этой цели – руководство Турции может выступить с инициативой принять детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а наш фонд готов обеспечить их пребывание до конца войны в Украине. На мой взгляд, это оптимальное решение, чтобы возвращение украинских детей-сирот состоялось как можно быстрее ввиду рисков ассимиляции и возможного незаконного усыновления украинских детей в России", – заявил Шостак.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году Фонд Шостака провел масштабную централизованную эвакуацию детей-сирот: в рамках проекта "Детство без войны" сотрудники организации вывезли более 1700 детей-сирот из Украины в Турцию. В согласовании эвакуации принимали участие первые леди двух стран – Елена Зеленская и Эмине Эрдоган.

Сейчас временно живущие в Турции украинские дети продолжают учебу в украинских школах, посещают кружки и секции, изучают языки, с ними занимаются квалифицированные преподаватели и психологи, отмечается в сообщении. Участники проекта находятся под государственной защитой Турции.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, на март 2023-го известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Уполномоченная РФ по правам детей Мария Львова-Белова осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

17 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Теги: Россия, Украина, Турция, депортация, помощь, эвакуация, дети, украинцы, война России против Украины, гостиница, бизнесмен
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