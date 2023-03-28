Фонд Шостака предложил разместить всех незаконно депортированных украинских детей-сирот в отелях в Турции и готов обеспечить их пребывание до конца войны в Украине

На март 2023-го известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, часть из них – сироты Фото: depositphotos.com

Гостиницы фонд арендует для проекта "Детство без войны", предложение использовать их для возвращения вывезенных в РФ детей фонд уже направил в государственные органы Украины и Турции.

"Мы все хотим, чтобы незаконно вывезенные украинские дети как можно скорее вернулись домой. По официальным данным, Россия депортировала более 2000 украинских детей-сирот. А помощь детям, лишенным родителей, – главное направление работы нашего фонда. И после заявления России о том, что они вернут детей только после окончания войны, мы решили найти возможность ускорить их возвращение, благодаря успешному опыту работы с Турцией мы видим возможность достижения этой цели – руководство Турции может выступить с инициативой принять детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а наш фонд готов обеспечить их пребывание до конца войны в Украине. На мой взгляд, это оптимальное решение, чтобы возвращение украинских детей-сирот состоялось как можно быстрее ввиду рисков ассимиляции и возможного незаконного усыновления украинских детей в России", – заявил Шостак.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году Фонд Шостака провел масштабную централизованную эвакуацию детей-сирот: в рамках проекта "Детство без войны" сотрудники организации вывезли более 1700 детей-сирот из Украины в Турцию. В согласовании эвакуации принимали участие первые леди двух стран – Елена Зеленская и Эмине Эрдоган.

Сейчас временно живущие в Турции украинские дети продолжают учебу в украинских школах, посещают кружки и секции, изучают языки, с ними занимаются квалифицированные преподаватели и психологи, отмечается в сообщении. Участники проекта находятся под государственной защитой Турции.