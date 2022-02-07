Глава МИД Австрии: Суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности

Шалленберг сегодня прибывает в Украину с двухдневным визитом Фото: ЕРА

Шалленберг, а также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Словакии Иван Корчок будут в Украине с визитом 7–8 февраля, сообщает сайт украинского внешнеполитического ведомства.

Министров пригласил в Украину глава МИД Дмитрий Кулеба. Это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата в Украину, отметили в МИД. Его цель – продемонстрировать солидарность с Украинским государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации, отметили там. В программе визита министров – поездка в зону проведения операции Объединенных сил.

Шалленберг написал, что это также "сильный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом".

"В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – подчеркнул он.