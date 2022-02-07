Глава МИД Австрии: Суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности

Шалленберг, а также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Словакии Иван Корчок будут в Украине с визитом 7–8 февраля, сообщает сайт украинского внешнеполитического ведомства.
Министров пригласил в Украину глава МИД Дмитрий Кулеба. Это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата в Украину, отметили в МИД. Его цель – продемонстрировать солидарность с Украинским государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации, отметили там. В программе визита министров – поездка в зону проведения операции Объединенных сил.
Шалленберг написал, что это также "сильный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом".
"В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – подчеркнул он.
Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. * * * * * pic.twitter.com/n8lRn7Bajx— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) February 7, 2022
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
6 февраля The Washington Post и Reuters написали, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Эксперты, чьи оценки получили СМИ, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен "в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения". Они также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев достигнет 5 млн человек.
Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.