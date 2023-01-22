Глава МИД Италии: Вместе с Францией готовим отправку комплекса SAMP-T для поддержки Украины

Таяни: Готовится шестой пакет военной помощи для Украины, в который входят системы ПВО Фото: EPA

Он отметил, что Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около €1 млрд.

"Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. [...] В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – сказал министр.

В конце декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил, что они обсуждали в том числе предоставление Украине систем ПВО. Он ожидает, что благодаря помощи от Италии Украина сможет усилить защиту своего неба.

Таяни 7 января 2023 года сказал, что Италия обсуждает с Францией "совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа".