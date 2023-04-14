Главу Балаклейского райсуда будут судить за госизмену – прокуратура

Следствие установило, что председатель райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный на тот момент Купянск, где и начал строить себе "карьеру" при российских захватчиках.
Как отмечает прокуратура, он добровольно занял должность "и.о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения" в так называемой ВГА Харьковской области.
На новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями, сообщила прокуратура.
Следствием установлено, что судья находится на территории страны-агрессора. Он объявлен в розыск. Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.
Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура не уточняет имени подсудимого, но судя по деталям дела, речь идет о Владимире Купине.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.
Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении города 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.