Главу Балаклейского райсуда будут судить за госизмену – прокуратура

Следствие установило, что председатель райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный на тот момент Купянск, где и начал строить себе "карьеру" при российских захватчиках.

Как отмечает прокуратура, он добровольно занял должность "и.о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения" в так называемой ВГА Харьковской области.

На новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями, сообщила прокуратура.

Следствием установлено, что судья находится на территории страны-агрессора. Он объявлен в розыск. Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.

Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура не уточняет имени подсудимого, но судя по деталям дела, речь идет о Владимире Купине.