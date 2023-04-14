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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главу Балаклейского райсуда будут судить за госизмену – прокуратура

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Купина обвиняют в госизмене
Купина обвиняют в госизмене
Фото: Володимир Купін / LinkedIn

Прокуратура завершила спецрасследование в отношении главы Балаклейского райсуда (Харьковская область), подозреваемого в госизмене, обвинительный акт направили в суд. Об этом 13 апреля сообщила прокуратура Харьковской области.

Следствие установило, что председатель райсуда в апреле прошлого года выехал из Балаклеи в оккупированный на тот момент Купянск, где и начал строить себе "карьеру" при российских захватчиках.

Как отмечает прокуратура, он добровольно занял должность "и.о. заместителя начальника управления – начальника отдела юридического сопровождения" в так называемой ВГА Харьковской области.

На новой должности предатель предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону врага и сотрудничать с оккупационными властями, сообщила прокуратура.

Следствием установлено, что судья находится на территории страны-агрессора. Он объявлен в розыск. Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.

Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура не уточняет имени подсудимого, но судя по деталям дела, речь идет о Владимире Купине.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.

Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении города 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, оккупация, Харьковская область, следствие, вторжение, госизмена, Купянск, Балаклея, судья, обвинительный акт, суд
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