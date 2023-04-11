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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Судей Конституционного суда РФ, которые "узаконили" оккупацию, будут судить в Украине. Им может грозить пожизненное заключение

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Весь состав Конституционного суда России будут судить в Украине
Весь состав Конституционного суда России будут судить в Украине
Фото: wikipedia.org

Служба безопасности Украины завершила специальное досудебное расследование в отношении 10 судей Конституционного суда РФ, причастных к "легитимизации" кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram 11 апреля.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 октября 2022 года российские судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора захваченных Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской областей.

Тем самым они признали "законными" кремлевские договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины, говорится в сообщении.

В тот момент Конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая его председателя. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав КС РФ, отмечают в СБУ.

На основании собранных улик следователи сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября 2022 года на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц на улицах и на рынках в палатках, также вооруженные оккупанты ходили с бюллетенями по домам.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал "договоры" о "присоединении" захваченных украинских территорий.

Украина и международное сообщество, в том числе ООН, заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права. Власти Украины подчеркивали, что незаконная аннексия никак не повлияет на планы освобождения страны от российских захватчиков.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, СБУ, референдум, аннексия, судьи, война России против Украины, суд, Служба безопасности Украины
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