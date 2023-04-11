Судей Конституционного суда РФ, которые "узаконили" оккупацию, будут судить в Украине. Им может грозить пожизненное заключение

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 октября 2022 года российские судьи подписали постановления о принятии в состав страны-агрессора захваченных Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской областей.

Тем самым они признали "законными" кремлевские договоры о "присоединении" к России временно оккупированных территорий Украины, говорится в сообщении.

В тот момент Конституционный суд России состоял из 10 действующих судей, включая его председателя. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав КС РФ, отмечают в СБУ.

На основании собранных улик следователи сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.