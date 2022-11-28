Главы МИД стран Северной Европы и Балтии призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины

Они призвали РФ выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Мы призываем Россию освободить украинских гражданских лиц, незаконно депортированных и задержанных под политическим предлогом, а также взятых в заложники во время полномасштабного вторжения в Украину. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения гуманитарного доступа для защиты жизни, прав и достоинства жертв вооруженных конфликтов в соответствии с международным гуманитарным правом. В связи с этим должен быть обеспечен доступ гуманитарных организаций к нуждающимся", – говорится в заявлении.

Контекст:

По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.