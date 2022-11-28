ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главы МИД стран Северной Европы и Балтии призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными
По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией было проведено около 30 обменов пленными
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел стран Балтии и Северной Европы призвали Россию освободить незаконно задержанных украинских гражданских лиц. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Украины, опубликованном 28 ноября на сайте МИД Украины.

Они призвали РФ выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Мы призываем Россию освободить украинских гражданских лиц, незаконно депортированных и задержанных под политическим предлогом, а также взятых в заложники во время полномасштабного вторжения в Украину. Мы подчеркиваем необходимость обеспечения гуманитарного доступа для защиты жизни, прав и достоинства жертв вооруженных конфликтов в соответствии с международным гуманитарным правом. В связи с этим должен быть обеспечен доступ гуманитарных организаций к нуждающимся", – говорится в заявлении.

Контекст:

По состоянию на 27 октября, между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, заложники, депортация, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
"У каждого из нас обязательно все будет хорошо". alyona alyona снялась в США на фоне Голливудских холмов
Потап позировал в свете софита с хлопком
Потап позировал в свете софита с хлопком
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Бывшая жена Остапчука снялась в лифте, высоко задрав край толстовки
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (484061)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (113712)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (104424)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (79675)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (67927)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (52619)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (32730)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (28960)
 
 
 
 