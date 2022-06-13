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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Горожане никому не нужны, им отведена функция рабов и живого щита, – советник мэра Мариуполя

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Оставшимся в Мариуполе горожанам российские оккупанты не предлагают никаких компенсаций за разрушенное жилье --- только снос и частичная помощь стройматериалами
Оставшимся в Мариуполе горожанам российские оккупанты не предлагают никаких компенсаций за разрушенное жилье --- только снос и частичная помощь стройматериалами
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты и коллаборанты с 1 июня ограничили выдачу гуманитарной помощи, вместо этого воруют ее и продают. А случаи мародерства со стороны оккупантов теперь отмечаются не только при разборе завалов, но и в уцелевших домах. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram 13 июня.

По данным Андрющенко, оккупационные власти официально предупредили, что с первого июня гуманитарка в городе будет выдаваться лишь фактически нетрудоспособным. Он добавил, что оккупанты вместе с коллаборантами начали торговлю гуманитаркой. Схему обкатали в поселке Урзуф под Мариуполем, а теперь наладили и в городе.

"Воруют заходящую от россиян гумантиарку и затем реализуют через сеть предпринимателей. Реализация идет через «своих» торговцев, предупрежденных, что в случае несогласия "поедут на подвал", – сообщил он.

Советник мэра пишет, что работники МЧС России продолжают мародерство и кражи уже и в уцелевших домах, а не только в разрушенных.

"Мариупольцы сообщают, что странным образом все российские МЧСники рассчитываются исключительно гривной (иногда еще долларами и евро) и почти никогда – рублями. Откуда у них гривна и валюта, понятно: из домов и квартир мариупольцев", – заявил он.

Андрющенко утверждает, что все разрушенное жилье планируют снести до первого сентября. По его данным, строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля и рассчитано на 2 тыс. человек. "Все остальные – выживайте как хотите", – отмечает он.

Никаких компенсаций за разрушенное жилье, по данным советника мэра, не предусмотрено, не говоря уже о восстановлении поврежденного – только снос и частичная помощь стройматериалами.

"Шаг за шагом Россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита", – констатировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь". По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибли от 20 до 25 тысяч мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

4 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом россияне, не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.

12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя Донецкой области об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшиеся в Мариуполе 130 тыс. горожан.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, гуманитарная катастрофа, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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