Горожане никому не нужны, им отведена функция рабов и живого щита, – советник мэра Мариуполя

Оставшимся в Мариуполе горожанам российские оккупанты не предлагают никаких компенсаций за разрушенное жилье --- только снос и частичная помощь стройматериалами Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

По данным Андрющенко, оккупационные власти официально предупредили, что с первого июня гуманитарка в городе будет выдаваться лишь фактически нетрудоспособным. Он добавил, что оккупанты вместе с коллаборантами начали торговлю гуманитаркой. Схему обкатали в поселке Урзуф под Мариуполем, а теперь наладили и в городе.

"Воруют заходящую от россиян гумантиарку и затем реализуют через сеть предпринимателей. Реализация идет через «своих» торговцев, предупрежденных, что в случае несогласия "поедут на подвал", – сообщил он.

Советник мэра пишет, что работники МЧС России продолжают мародерство и кражи уже и в уцелевших домах, а не только в разрушенных.

"Мариупольцы сообщают, что странным образом все российские МЧСники рассчитываются исключительно гривной (иногда еще долларами и евро) и почти никогда – рублями. Откуда у них гривна и валюта, понятно: из домов и квартир мариупольцев", – заявил он.

Андрющенко утверждает, что все разрушенное жилье планируют снести до первого сентября. По его данным, строительство первого общежития "живого щита" закончится не раньше середины июля и рассчитано на 2 тыс. человек. "Все остальные – выживайте как хотите", – отмечает он.

Никаких компенсаций за разрушенное жилье, по данным советника мэра, не предусмотрено, не говоря уже о восстановлении поврежденного – только снос и частичная помощь стройматериалами.

"Шаг за шагом Россия и оккупационные власти начинают озвучивать настоящие планы в Мариуполе. Горожане никому не нужны, им отведена функция современных рабов и живого щита", – констатировал Андрющенко.