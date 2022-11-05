Гражданский Резников шел делать реформы, а пришлось буквально держать оборону, и он неплохо справляется – Голобуцкий

Он напомнил, что 4 ноября Резников подал президенту и Верховной Раде отчет за год работы, а также "отметил" год в должности анонсом новой военной помощи от США.

"Это первый министр обороны Украины, которому "повезло" занимать должность во время полномасштабной войны. Причем гражданский Резников шел делать реформы, а пришлось буквально держать оборону. И ввиду ситуации он неплохо справляется. Похоже, именно его опыт адвоката-переговорщика как раз очень понадобился для "выбивания" оружия из союзников на многочисленных "рамштайнах" и двусторонних встречах", – написал Голобуцкий.

В связи с этим, заявил он, возникает только один вопрос – причем скорее ко всей власти, чем к Резникову.

"Почему адекватный министр обороны в условиях очевидной опасности от Московии был назначен только осенью 2021 года? Почему тот же Резников до назначения тратил время на болтовню с руснявыми миньонами в ТКГ в Минске?" – спросил Голобуцкий.

По его мнению, такое назначение уже после первых угрожающих "учений" россиян весной 2021 года помогло бы Украине подготовиться к обороне гораздо лучше.

"Возможно, "джавелины" и другие полезности быстрее бы тогда приехали. Время – это такой же ценный ресурс, как деньги", – резюмировал эксперт.