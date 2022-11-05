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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гражданский Резников шел делать реформы, а пришлось буквально держать оборону, и он неплохо справляется – Голобуцкий

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Резников занимает должность министра обороны Украины ровно год
Резников занимает должность министра обороны Украины ровно год
Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Назначить Алексея Резникова или другого "адекватного министра обороны" следовало значительно раньше, чем осенью 2021 года, считает политический эксперт, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Об этом он написал в Telegram 4 ноября.

Он напомнил, что 4 ноября Резников подал президенту и Верховной Раде отчет за год работы, а также "отметил" год в должности анонсом новой военной помощи от США

"Это первый министр обороны Украины, которому "повезло" занимать должность во время полномасштабной войны. Причем гражданский Резников шел делать реформы, а пришлось буквально держать оборону. И ввиду ситуации он неплохо справляется. Похоже, именно его опыт адвоката-переговорщика как раз очень понадобился для "выбивания" оружия из союзников на многочисленных "рамштайнах" и двусторонних встречах", – написал Голобуцкий.

В связи с этим, заявил он, возникает только один вопрос – причем скорее ко всей власти, чем к Резникову.

"Почему адекватный министр обороны в условиях очевидной опасности от Московии был назначен только осенью 2021 года? Почему тот же Резников до назначения тратил время на болтовню с руснявыми миньонами в ТКГ в Минске?" – спросил Голобуцкий.

По его мнению, такое назначение уже после первых угрожающих "учений" россиян весной 2021 года помогло бы Украине подготовиться к обороне гораздо лучше.

"Возможно, "джавелины" и другие полезности быстрее бы тогда приехали. Время – это такой же ценный ресурс, как деньги", – резюмировал эксперт. 

Контекст:

3 ноября 2021 года украинский парламент отправил в отставку Андрея Тарана, который возглавлял Министерство обороны с марта 2020 года. Он "сделал немало для нашей армии, для нашего войска", подчеркивал президент Владимир Зеленский. 

Резников был назначен министром обороны 4 ноября 2021 года. До того он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Резников не хотел возглавлять Министерство обороны Украины, говорил журналистам глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он пояснил, что на этой должности власти хотели видеть "хорошего, опытного менеджера, которого уважают в международной среде, который может наладить все бизнес-процессы в министерстве по поставкам в армию".

Сам Резников пояснял, что президент попросил его занять должность министра обороны преимущественно как юриста –чтобы "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также обеспечить выполнения соглашений и контрактов с Великобританией и США. 

Он также подчеркивал, что его задание на посту министра обороны – готовить Украину к вступлению в НАТО.

Теги: Министерство обороны Украины, переговоры, военная помощь, Алексей Резников, Алексей Голобуцкий, Минобороны, война России против Украины
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