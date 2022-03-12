Кличко показал, как работает столичный вокзал в условиях войны

Мэр Киева поблагодарил всех, кто обеспечивает эвакуацию людей и помогает беженцам на вокзале Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодня посетил Центральный железнодорожный вокзал столицы, откуда отправляют поездами эвакуированных жителей Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля. Небольшие города под Киевом, где сегодня продолжаются бои. Столица помогает в Киевскую область вывозить мирных жителей, предоставляет автобусы, доставляет людей на железнодорожный вокзал. За последние три дня поездами на западную Украину отправили более 10 тыс. спасенных от огня оккупантов людей. Сегодня на вокзал прибыл первый автобус с женщинами и детьми из Чернигова, где враг буквально уничтожает город. А завтра ждут эвакуированных из населенных пунктов броварского направления", – рассказал Кличко.

Мэр Киева поблагодарил всех, кто обеспечивает эвакуацию людей и помогает беженцам на вокзале.

"Я благодарю столичных спасателей, киевских транспортников, которые помогают освобождать от осады и обстрелов жителей Киевской области. Спасибо работникам железной дороги, волонтерам и полиции. Спасибо нашим Вооруженным силам, которые героически защищают нашу землю! Вместе выстоим! Слава Украине", – подытожил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.

Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.

7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.

11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.

По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 километра, в значительной степени рассредоточилась.