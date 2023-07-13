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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда ты не в Украине – некоторые вещи можешь просто не понимать". Зеленский прокомментировал заявление Павела об "окне возможностей", которое закроется к концу 2023-го

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Зеленский не согласен с утверждением Павела о том, что военное "окно возможностей" для Украины может закрыться к концу 2023 года
Зеленский не согласен с утверждением Павела о том, что военное "окно возможностей" для Украины может закрыться к концу 2023 года
Фото: EPA

Партнеры на саммите в Вильнюсе обещали поддерживать Украину в войне против страны-агрессора РФ столько, сколько потребуется. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский, видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

Глава Украинского государства не согласился с прогнозом президента Чехии Петра Павела, согласно которому Украина располагает временем до конца 2023 года, чтобы решить исход войны на поле боя.

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что стране нужна не только поддержка от союзников – необходимо, чтобы сами украинцы были мотивированы и знали, к чему идут – к победе и восстановлению территориальной целостности Украины.

"Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", – добавил президент.

Зеленский отметил, что подробно обсудил с партнерами моменты, которые могут "замедлять или усложнять процессы", от которых зависит успех деоккупации.

"Вы знаете, как оно заминировано и тому подобное. И когда ты не там, ты не в Украине – ты некоторые вещи можешь просто не понимать. Очень важно донести. Я считаю, что сегодня наша команда донесла все эти важные детали [до союзников]. Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере так сказали партнеры", – добавил Зеленский.

Павел в ходе дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил, что военное "окно возможностей" для Украины в силу разных факторов закроется к концу 2023 года и успехи, которых ВСУ достигнут на поле боя к этому моменту, станут основой для переговоров со страной-агрессором.

До этого в марте президент Чехии (в прошлом – генерал НАТО) заявлял, что у Украины есть только один шанс в этом году на успешное контрнаступление. Позже, во время визита Зеленского в Прагу 6 июля, он пояснил, что подготовка контрнаступления требует много времени и источников.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.

Теги: НАТО, военная помощь, Владимир Зеленский, Петр Павел, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, саммит НАТО, деоккупация
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