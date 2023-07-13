"Когда ты не в Украине – некоторые вещи можешь просто не понимать". Зеленский прокомментировал заявление Павела об "окне возможностей", которое закроется к концу 2023-го

Зеленский не согласен с утверждением Павела о том, что военное "окно возможностей" для Украины может закрыться к концу 2023 года Фото: EPA

Глава Украинского государства не согласился с прогнозом президента Чехии Петра Павела, согласно которому Украина располагает временем до конца 2023 года, чтобы решить исход войны на поле боя.

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что стране нужна не только поддержка от союзников – необходимо, чтобы сами украинцы были мотивированы и знали, к чему идут – к победе и восстановлению территориальной целостности Украины.

"Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", – добавил президент.

Зеленский отметил, что подробно обсудил с партнерами моменты, которые могут "замедлять или усложнять процессы", от которых зависит успех деоккупации.

"Вы знаете, как оно заминировано и тому подобное. И когда ты не там, ты не в Украине – ты некоторые вещи можешь просто не понимать. Очень важно донести. Я считаю, что сегодня наша команда донесла все эти важные детали [до союзников]. Поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере так сказали партнеры", – добавил Зеленский.

Павел в ходе дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил, что военное "окно возможностей" для Украины в силу разных факторов закроется к концу 2023 года и успехи, которых ВСУ достигнут на поле боя к этому моменту, станут основой для переговоров со страной-агрессором.

До этого в марте президент Чехии (в прошлом – генерал НАТО) заявлял, что у Украины есть только один шанс в этом году на успешное контрнаступление. Позже, во время визита Зеленского в Прагу 6 июля, он пояснил, что подготовка контрнаступления требует много времени и источников.