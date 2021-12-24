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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль планирует создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией – экс-посол США

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Стивен Пайфер заявил, что нападение РФ на Украину также трагедией для родственников российских солдат
Стивен Пайфер заявил, что нападение РФ на Украину также трагедией для родственников российских солдат
Фото: depositphotos.com

Предложенные Россией проекты договоров о "гарантиях безопасности" между РФ, США и НАТО содержат много неприемлемых для Запада элементов, и в РФ это понимают. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 24 декабря сказал экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского института Брукингса Стивен Пайфер.

Он добавил, что еще более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще переговоров. По мнению Пайфера, публикация проектов соглашений почти сразу же после их передачи представителям Запада не предполагает серьезного подхода.

"Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном счете будут убиты в Украине", – заявил экс-посол США в Украине.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Стивен Пайфер, война, Кремль, российская агрессия, война в Украине
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