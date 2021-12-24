Кремль планирует создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией – экс-посол США

Он добавил, что еще более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще переговоров. По мнению Пайфера, публикация проектов соглашений почти сразу же после их передачи представителям Запада не предполагает серьезного подхода.

"Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном счете будут убиты в Украине", – заявил экс-посол США в Украине.