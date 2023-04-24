Кулеба – главам МИД ЕС: Поражение России – гарантия нормальной жизни для Европы. Ни одной более важной задачи сейчас нет

Он призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
"Поражение России – это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет ни одной более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", – подчеркнул Кулеба.
Он пояснил, что сторона, которая имеет лучшую логистику и снабжение, получает более высокие шансы на победу в войне.
"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолим все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", – резюмировал министр.
21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на ней были ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.