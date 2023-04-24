Кулеба – главам МИД ЕС: Поражение России – гарантия нормальной жизни для Европы. Ни одной более важной задачи сейчас нет

Он призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

"Поражение России – это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет ни одной более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", – подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что сторона, которая имеет лучшую логистику и снабжение, получает более высокие шансы на победу в войне.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолим все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", – резюмировал министр.