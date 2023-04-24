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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – главам МИД ЕС: Поражение России – гарантия нормальной жизни для Европы. Ни одной более важной задачи сейчас нет

Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ
Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Безопасность Европы сейчас зависит от скорости и объемов снабжения Украины оружием и боеприпасами для восстановления ее территориальной целостности. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 апреля на Совете глав МИД Евросоюза, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Он призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

"Поражение России – это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет ни одной более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", – подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что сторона, которая имеет лучшую логистику и снабжение, получает более высокие шансы на победу в войне.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолим все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", – резюмировал министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid08FGh3qsKM5ZfmTYUJUJjBK7vncfnqNcpkMpR5rfzHrzcHN2DqDp4atVwvBKx7PxFl

Контекст:

21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на ней были ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, ВСУ, Европа, война России против Украины, Евросоюз, деоккупация, Поражение России, Победа Украины
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