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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал три приоритета, которые Украина будет продвигать на Мюнхенской конференции безопасности

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Кулеба рассказал, чего будет добиваться Украина
Кулеба рассказал, чего будет добиваться Украина
Фото: mfa.gov.ua

Украина будет продвигать три приоритетные для себя темы на Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет в феврале, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в национальном телемарафоне 6 февраля. Он отметил, что это касается не только Украины. Слова Кулебы цитирует пресс-служба МИД,

"Ключевая [тема] – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – сказал министр.

Кулеба отметил, что будущая  Мюнхенская конференция будет очень важной, так как на ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности.

"В центре внимания будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом", – заявил он.

Кулеба напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой призвал предоставить Украине оружие.

Контекст:

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году и впервые прошла в 1963 году. С тех пор она проводилась ежегодно с двумя исключениями: в 1991 году форум не состоялся из-за войны в Персидском заливе, а в 1997-м – из-за смены руководства форума. В 2023 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Теги: Россия, НАТО, МИД Украины, авиация, Дмитрий Кулеба, самолеты, война России против Украины, ракеты, Мюнхенская конференция по безопасности
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